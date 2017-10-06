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Коммунальную аварию в центре Тулы «Тулагорводоканал» обещает устранить к вечеру
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Коммунальную аварию в центре Тулы «Тулагорводоканал» обещает устранить к вечеру

6 октября на улице Советской специалисты водоканала перекрыли целую полосу движения.

На улице Советской в районе пересечения с улицей Революции с утра идут ремонтные работы. Специалисты «Тулгорводоканала» ликвидируют утечку на водоводе.

Из официального сообщения организации:

«АО «Тулагорводоканал» сообщает, что сегодня в 6.00 в диспетчерскую службу Общества поступила информация о наличии утечки воды в районе пересечения улиц Революции и Советской. В 6.10 были начаты ремонтные работы, которые в настоящее время завершаются. Водоснабжение будет возобновлено до 17.00».

сегодня, в 16:00 0
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