Крушение поезда: в Воловском районе объявлен режим чрезвычайного положения

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

6 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о сходе с рельсов 24-х вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей.

Сотрудники Ефремовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Тульской области незамедлительно выехали на место происшествия.

В районе объявлен режим чрезвычайного положения, руководитель следственного отдела включен в состав оперативного штаба.

- По прибытии на место сотрудники Следственного комитета организовали подготовительный этап к осмотру места происшествия, в том числе его оцепление, до прибытия сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, а в настоящее время оказывают коллегам содействие в проведении мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, во время опрокидывания вагонов с топливом значительного разлива топлива не произошло. Пострадавших нет.

В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне.

Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный вариант движения поездов №29 Москва — Липецк и №49 Санкт-Петербург — Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).