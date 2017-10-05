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В Туле на улице Вильямса нет света из-за аварии

В Туле на улице Вильямса нет света из-за аварии

Сейчас на месте работают сотрудники «Тульских городских электрических сетей».

В блоге «Народный журналист» пользователь SJM опубликовал информацию о том, что в Туле в доме №14 по улице Вильямса с вечера 4 октября нет электричества.

– Также в доме отсутствовала вода (проводили ремонтные работы еще с утра) и нет отопления (с начала отопительного сезона его так и не включали вопреки всем обещаниям).

В квартире 10 градусов!

По состоянию на 10 утра 5 октября электричество не включено. По телефонам аварийной службы дозвониться нельзя, все занято. Электросети сказали, что бригады ночью не работают, в течение дня будут чинить. Как людям ночью надо было греться в квартире? Разжигать костры? Почему ремонт электричества не был произведен оперативно? — пишет возмущенный читатель.

В пресс-службе «Тульских городских электрических сетей» ситуацию прокомментировали так:

– По адресу ул. Вильямса, 14 произошла аварийная ситуация, связанная с повреждением кабельной линии. На данный момент на месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады. Задействованы все необходимые ресурсы. В ближайшее время энергоснабжение дома будет восстановлено.

Обновление

В 13.10 энергоснабжение дома полностью восстановлено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:09 +4
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