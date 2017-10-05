В Туле пожарные спасли четырех человек из задымленных квартир в доме на ул. Руднева

4 октября в Туле на улице Руднева в доме №65 произошел пожар. О возгорании квартиры, расположенной на третьем этаже в пятиэтажке, в 16.36 сообщили в службу спасения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут. В 16.52 огонь был потушен.

Из задымленных квартир пожарные спасли четырех человек.

В результате происшествия выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки холодильника.