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Начальник УМВД России по Тульской области поздравил сотрудников уголовного розыска с праздником
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Начальник УМВД России по Тульской области поздравил сотрудников уголовного розыска с праздником

Этой службе исполнилось 99 лет.

5 октября в УМВД России по Тульской области чествовали сотрудников уголовного розыска. В этот день отмечается день создания подразделения в системе МВД. 99 лет эта служба стоит на защите законных интересов народа и государства, защищая права граждан за жизнь, здоровье, личную и имущественную безопасность.

Поздравляя стражей порядка из тульского уголовного розыска, начальник УМВД Сергей Галкин отметил их успешную работу по раскрытию тяжких преступлений. Наиболее отличившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники были награждены.

Звучали для сотрудников уголовного розыска поздравления от ветеранов подразделения и руководителей регионального Управления Росгвардии, а также музыкальные поздравления от артистов ансамбля УМВД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +1
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