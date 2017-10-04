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В Туле ожидается сильный ветер
Фото Minval.az.

В Туле ожидается сильный ветер

Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 4 октября, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
  • Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:31 +4
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