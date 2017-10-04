Фото Minval.az.
В Туле ожидается сильный ветер
Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 4 октября, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:
- При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
- Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
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