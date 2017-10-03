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Погода в Туле 4 октября: потепление, дождь и порывистый ветер

Погода в Туле 4 октября: потепление, дождь и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность и пониженное атмосферное давление.

Согласно информации, поступившей от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм).

Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается небольшое потепление. Температура воздуха ночью – от +5 до 0, днём – от 7 до 12 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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