Вокруг тульских ЛЭП появятся охранные зоны

Для владельцев и арендаторов прилегающих к ним земельных участков будут введены ограничения.

Представитель Управления Росреестра по Тульской области принял участие в совещании в рамках выполнения поручения председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, по вопросу оформления охранных зон линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие состоялось в Министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области. В совещании приняли участие специалисты Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и представители энергоснабжающих организаций Тульской области.

На совещании рассмотрен порядок формирования и утверждения зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон линий электропередачи, особенности направления необходимых схем в тульское Управление Росреестра. Это необходимо для пресечения несанкционированных работ, которые могут привести к обрыву проводов и нарушению электроснабжения.

По итогам в соответствующие разделы Единого государственного реестра недвижимости будут внесены сведения о границах охранных зон линий электропередач и действующих на этих территориях ограничения.