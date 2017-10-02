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В Тульской области сотрудники МЧС проверят пожароопасную обстановку с помощью беспилотников

В Тульской области сотрудники МЧС проверят пожароопасную обстановку с помощью беспилотников

На юге нашего региона ожидается высокая степень пожарной опасности — 4-го класса.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со 2 по 3 октября, на юге нашего региона ожидается высокая степень пожарной опасности — 4-го класса.

Для стабилизации обстановки с пожарами работники территориальных подразделений надзорной деятельности, представители добровольной пожарной охраны осуществляют подворовые обходы, проводят ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.

Сотрудники МЧС проведут авиаразведку лесных массивов и расположенных рядом с ними населенных пунктов беспилотниками в Богородицком районе.

Все эти меры не дадут должного эффекта, если люди будут нарушать необходимые требования — бесконтрольно, с риском для себя и окружающих поджигать сухую траву и мусор, бросать не затушенные окурки на обочины дорог.

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

  • ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
  • не разводите огонь вблизи деревянных строений;
  • не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;
  • на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 0
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