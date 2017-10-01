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В эфир Первого канала вышли «Непутевые заметки» о Туле
Фото Сергея Кокинского

В эфир Первого канала вышли «Непутевые заметки» о Туле

Дмитрий Крылов рассказал о красотах Тульской земли и знаменитом оружии.

Очередной выпуск «Непутевых заметок», вышедший в эфир Первого канала 1 октября, был посвящен оружейной столице России. Самый известный путешественник страны поделился со зрителями своими впечатлениями о Тульской земле и знаменитом на весь мир оружии, созданном в нашем городе.

В ближайших выпусках программы Дмитрий Крылов расскажет о своем путешествии по усадьбам Ясная поляна и Дворяниново, а также о Куликовом поле.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:03 +5
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