В эфир Первого канала вышли «Непутевые заметки» о Туле

Фото Сергея Кокинского

Очередной выпуск «Непутевых заметок», вышедший в эфир Первого канала 1 октября, был посвящен оружейной столице России. Самый известный путешественник страны поделился со зрителями своими впечатлениями о Тульской земле и знаменитом на весь мир оружии, созданном в нашем городе.

В ближайших выпусках программы Дмитрий Крылов расскажет о своем путешествии по усадьбам Ясная поляна и Дворяниново, а также о Куликовом поле.