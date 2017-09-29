Фото из архива Myslo.

7 октября в Туле пройдет «Эндурная гонка». Мероприятие состоится в Мясново (улица Чмутова, 158-а) на новом стадионе.

- Проезд отличный — даже в жуткий ливень застрять будет практически невозможно! Никаких ям в лесу . Трасса четкая и понятная! В ближайшее время разместим видео с полной прокаткой трассы! — говорят организаторы.

Расписание:

9.00−11.30 — регистрация участников

11.30−12.00 — брифинг, ознакомление с трассой

12.00−12.15 — открытие эндурной гонки

12.15 — 16.30 — заезды участников

16.30 — 17.00 — подведение итогов

17.00 — 18.00 — награждение участников.

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