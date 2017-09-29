Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет «Эндурная гонка»
Приглашаются все желающие!
7 октября в Туле пройдет «Эндурная гонка». Мероприятие состоится в Мясново (улица Чмутова, 158-а) на новом стадионе.
- Проезд отличный — даже в жуткий ливень застрять будет практически невозможно! Никаких ям в лесу. Трасса четкая и понятная! В ближайшее время разместим видео с полной прокаткой трассы! — говорят организаторы.
Расписание:
- 9.00−11.30 — регистрация участников
- 11.30−12.00 — брифинг, ознакомление с трассой
- 12.00−12.15 — открытие эндурной гонки
- 12.15 — 16.30 — заезды участников
- 16.30 — 17.00 — подведение итогов
- 17.00 — 18.00 — награждение участников.
Все подробности в положении в группе ВКонтакте.
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