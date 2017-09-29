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В Туле пройдет «Эндурная гонка»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет «Эндурная гонка»

Приглашаются все желающие!

7 октября в Туле пройдет «Эндурная гонка». Мероприятие состоится в Мясново (улица Чмутова, 158-а) на новом стадионе.

- Проезд отличный — даже в жуткий ливень застрять будет практически невозможно! Никаких ям в лесу??. Трасса четкая и понятная! В ближайшее время разместим видео с полной прокаткой трассы! — говорят организаторы.

Расписание:

  • 9.00−11.30 — регистрация участников
  • 11.30−12.00 — брифинг, ознакомление с трассой
  • 12.00−12.15 — открытие эндурной гонки
  • 12.15 — 16.30 — заезды участников
  • 16.30 — 17.00 — подведение итогов
  • 17.00 — 18.00 — награждение участников.

Все подробности в положении в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:51 0
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