В Тульской филармонии пройдет международный фестиваль «Тула Brass Days»

Мероприятие запланировано в оригинальном формате – музыканты сначала проведут мастер-классы, а затем выступят перед слушателями.

С 30 сентября по 2 октября в Тульской филармонии пройдет Международный Музыкальный Фестиваль Медного Духового Искусства «ТУЛА BRASS DAYS» 2017. В программе запланированы мастер-классы от ведущих музыкантов.

В субботу, 30 сентября, в Дворянском собрании выступит Борис Березовский – один из самых востребованных пианистов мира. В 17.00 в Тульской филармонии маэстро выступит с концертом совместно с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Посетители услышат «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» С. Рахманинова и симфонию № 2 ми-минор.

В воскресенье, в 11.30 в Концертном зале филармонии выступит с мастер-классом трубач Владислав Лаврик. В 13.00 в зале Дворянского собрания состоится мастер-класс скрипачки Анастасии Тимошенко. В 17.00 в Концертном зале Тульской филармонии прозвучат классические произведения в исполнении этих музыкантов и Тульского филармонического симфонического оркестра.

2 октября, в филармонии, с 13 до 15 часов пройдёт мастер-класс Брасс-ансамбля Большого театра, а в 18.30 участники ансамбля представят на суд слушателей свои интерпретации классической музыки.