новости
новости
Регистрация
Тульские рукопашники почтят память Героев России

Тульские рукопашники почтят память Героев России

Межрегиональный турнир пройдёт на стадионе «Металлург».

В субботу, 30 сентября, на стадионе «Металлург» состоится Чемпионат Тульской области по рукопашному бою среди мужчин и женщин всех возрастов. Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Там же, в тот же день, пройдёт межрегиональный турнир среди юношей и девушек, посвященный памяти Героев России и туляков – сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Открытие соревнований запланировано на 11.00, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
соревнованиярукопашный бойчемпионат Тульской областитурнирДень солидарности в борьбе с терроризмом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За лето около тысячи туляков остались без газа
За лето около тысячи туляков остались без газа
В Туле проходит региональный этап конкурса «Учитель здоровья России»
В Туле проходит региональный этап конкурса «Учитель здоровья России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.