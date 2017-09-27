Тульские рукопашники почтят память Героев России

В субботу, 30 сентября, на стадионе «Металлург» состоится Чемпионат Тульской области по рукопашному бою среди мужчин и женщин всех возрастов. Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Там же, в тот же день, пройдёт межрегиональный турнир среди юношей и девушек, посвященный памяти Героев России и туляков – сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Открытие соревнований запланировано на 11.00, вход свободный.