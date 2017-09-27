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Туляков приглашают на день рождения экзотариума

Туляков приглашают на день рождения экзотариума

Посетителей ждут интересные истории и подарки.

30 сентября Тульский экзотариум отмечает юбилей – 30 лет! В этот день посетителей ждут интересные истории из жизни маленького зоопарка и подарки.

Туляки узнают историю дома на Октябрьской, где уже почти три десятка лет обитают сотни животных. Посетители смогут задать животрепещущие вопросы о перспективах и будущем здании, разговоры о котором не утихают уже который год.

Программа:

  • 10.00−20.00 — игра по экспозиции с подарками
  • 10.00−20.00 — выставка «За кулисами зоопарка»
  • 11.00 и 16.00 — кормление животных
  • 11.30−15.30 — информационные столы для почемучек
  • 12.00 и 15.00 — интерактивная лекция «Змеиная лаборатория» (количество мест ограничено)
  • 13.00 — викторина «Достижения экзотариума» с подарками

Возрастное ограничение: 0+. Справки по телефону 47-53-92.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +1
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