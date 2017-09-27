Туляков приглашают на день рождения экзотариума
Посетителей ждут интересные истории и подарки.
30 сентября Тульский экзотариум отмечает юбилей – 30 лет! В этот день посетителей ждут интересные истории из жизни маленького зоопарка и подарки.
Туляки узнают историю дома на Октябрьской, где уже почти три десятка лет обитают сотни животных. Посетители смогут задать животрепещущие вопросы о перспективах и будущем здании, разговоры о котором не утихают уже который год.
Программа:
- 10.00−20.00 — игра по экспозиции с подарками
- 10.00−20.00 — выставка «За кулисами зоопарка»
- 11.00 и 16.00 — кормление животных
- 11.30−15.30 — информационные столы для почемучек
- 12.00 и 15.00 — интерактивная лекция «Змеиная лаборатория» (количество мест ограничено)
- 13.00 — викторина «Достижения экзотариума» с подарками
Возрастное ограничение: 0+. Справки по телефону 47-53-92.
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