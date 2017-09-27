Туляков приглашают на день рождения экзотариума

30 сентября Тульский экзотариум отмечает юбилей – 30 лет! В этот день посетителей ждут интересные истории из жизни маленького зоопарка и подарки.

Туляки узнают историю дома на Октябрьской, где уже почти три десятка лет обитают сотни животных. Посетители смогут задать животрепещущие вопросы о перспективах и будущем здании, разговоры о котором не утихают уже который год.

Программа:

10.00−20.00 — игра по экспозиции с подарками

10.00−20.00 — выставка «За кулисами зоопарка»

11.00 и 16.00 — кормление животных

11.30−15.30 — информационные столы для почемучек

12.00 и 15.00 — интерактивная лекция «Змеиная лаборатория» (количество мест ограничено)

13.00 — викторина «Достижения экзотариума» с подарками

Возрастное ограничение: 0+. Справки по телефону 47-53-92.