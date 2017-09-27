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Сегодня главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
Фото из архива Myslo.

Сегодня главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo

Звоните с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.

Сегодня, 27 сентября, в редакцию Myslo придет главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. В ходе прямой линии наставник тульской команды ответит на вопросы наших читателей.

Звонки будут приниматься с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.

Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью. Самые интересные мы зададим Миодрагу Божовичу!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:50 +3
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