Фото из архива Myslo.
За выходные на тульских дорогах пьяными за рулем попались более 40 водителей
В отношении каждого нарушителя составлен протокол.
За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили более 40 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 15 человек отказались «подышать в трубочку».
По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02.
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