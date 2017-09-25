За выходные на тульских дорогах пьяными за рулем попались более 40 водителей

Фото из архива Myslo.

За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили более 40 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 15 человек отказались «подышать в трубочку».

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02.