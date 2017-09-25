Туляков приглашают проверить состояние здоровья

В поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» состоится День открытых дверей.

30 сентября с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Веневское шоссе, д. 1) состоится День открытых дверей.



В рамках Всемирного дня сердца все желающие смогут без предварительной записи получить консультацию кардиолога, офтальмолога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму сердца и ультразвуковое исследование.

Врачи расскажут тулякам о новых методах диагностики и лечения сердечно- сосудистых заболеваний и факторов риска их развития.

Для участников акции пройдет традиционная беспроигрышная лотерея на знание интересных фактов, связанных с системой кровообращения человека.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.