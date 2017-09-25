новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают проверить состояние здоровья

Туляков приглашают проверить состояние здоровья

В поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» состоится День открытых дверей.

30 сентября с 9.00 до 14.00 в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Веневское шоссе, д. 1) состоится День открытых дверей.

В рамках Всемирного дня сердца все желающие смогут без предварительной записи получить консультацию кардиолога, офтальмолога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму сердца и ультразвуковое исследование.
 

Врачи расскажут тулякам о новых методах диагностики и лечения сердечно- сосудистых заболеваний и факторов риска их развития.

Для участников акции пройдет традиционная беспроигрышная лотерея на знание интересных фактов, связанных с системой кровообращения человека.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день открытых дверейбольницакардиолог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской школе открылся автогородок
В тульской школе открылся автогородок
В Туле водитель на БМВ на тротуаре сбил 7-летнего велосипедиста
В Туле водитель на БМВ на тротуаре сбил 7-летнего велосипедиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.