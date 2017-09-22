Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата. Это связано с ремонтом трамвайных путей на указанных улицах.

Движение трамвайного транспорта будет ограничено:

22 сентября с 12.00 по 30 сентября по ул. Марата (на участке от угольника ул. Плеханова до линейной станции «Щегловская засека»):

трамвай № 3 (Щегловская Засека — Московский вокзал): ул. Коминтерна- ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный перекоп

(Щегловская Засека — Московский вокзал): ул. Коминтерна- ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный перекоп трамвай № 7 (Щегловская Засека - ст. Металлург): ст. Металлург — ул. Металлургов — Депо

23 и 24 сентября с 9.00 до 21.00 по ул. Епифанской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата):