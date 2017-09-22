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В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
Фото из архива Myslo.

В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата. Это связано с ремонтом трамвайных путей на указанных улицах.

Движение трамвайного транспорта будет ограничено:

22 сентября с 12.00 по 30 сентября по ул. Марата (на участке от угольника ул. Плеханова до линейной станции «Щегловская засека»):

  • трамвай № 3 (Щегловская Засека — Московский вокзал): ул. Коминтерна- ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный перекоп
  • трамвай № 7 (Щегловская Засека - ст. Металлург): ст. Металлург — ул. Металлургов — Депо

23 и 24 сентября с 9.00 до 21.00 по ул. Епифанской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата):

  • трамвай № 9 (ст. Металлург — Московский вокзал): ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская -Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
  • трамвай № 10 (ст. Металлург — Кондитерская фабрика): ул. Штыковая — ул. Октябрьская - ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
  • трамвай № 13 (ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский): пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева- ул. Агеева — ул. Тимирязева- ул. Михеева — Перекопский переулок- ул. Кауля — ул. Оборонная- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:12 +1
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