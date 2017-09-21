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В центре Тулы появится арт-квартал «Искра»

В центре Тулы появится арт-квартал «Искра»

Первые резиденты нового культурного пространства Тулы должны разместиться здесь уже в октябре этого года.

Новый арт-квартал «Искра» расположится в центре Тулы в освободившихся помещениях бывшей воинской части на ул. Благовещенской. Общая площадь помещений порядка 10 тыс. кв. м и еще две площадки во внутреннем дворе.
 
 
В пресс-службе правительства Тульской области Myslo рассказали, что основная задача проекта «Искра» – создать комфортное городское пространства для туляков, а также поддержать и помочь в развитии резидентам – креативным и творческим компаниям, работающим в сфере дизайна, архитектуры, медиа, красоты, событий, общепита.
 
 
На территории квартала планируется открыть мини-отели и хостелы, магазины, кофейни, парикмахерские, а также гастромаркет, объединяющий различные форматы продуктов питания под одной крышей, и многое другое.
 
В настоящее время часть помещений отремонтирована и готова к работе. Первые резиденты нового арт-квартала появятся уже в октябре.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:59 +3
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