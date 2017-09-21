В Туле подрядчик благоустраивал двор и оставил без света более 100 частных домов

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по факту нарушения 20 августа электроснабжения потребителей, среди которых 12 многоквартирных жилых домов, 141 частный жилой дом, ГРП, насосная, автомойка, ЭЗУ, светофор, банк, 2 ГСК, 7 торговых точек.

В ходе проверки выяснилось, что подрядчик ООО СУ «Спецстрой» без письменного разрешения «Тульских городских электрических сетей» выполнял работы по благоустройству двора возле дома № 9 на улице Приупской. Во время этих работ был поврежден кабель.

– При коротком замыкании это могло привести к электротравмам граждан, что свидетельствует о наличии угрозы жизни и здоровью людей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В отношении должностного лица ООО СУ «Спецстрой» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.7 КоАП РФ — повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

Материалы направлены в Приокское управление Ростехнадзора для рассмотрения по существу. Руководителю указанного юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона.