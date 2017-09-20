Руководитель тульского пенсионного Фонда ответит на вопросы читателей Myslo
Вопросы Николаю Крайневу можно задать сегодня с 17 до 18 часов в рамках прямой линии.
Что такое пресловутая «доплата к пенсии за детей, рождённых до 1990 года»? Как сейчас рассчитывается пенсия и от чего она зависит? Для назначения минимальной пенсии какой трудовой стаж необходимо иметь?
На эти и другие вопросы читателей портала Myslo ответит управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области Николай Крайнев.
Звонки будут приниматься 20 сентября с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.
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