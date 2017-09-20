Фото Дмитрия Дзюбина.
Массовая эвакуация в Туле: Полиция проверяет жилые дома на улице Гоголевской
Также жители сообщают об эвакуации нескольких торговых центров.
Ранее мы сообщали, что в Туле массово эвакуируют людей из торговых центров. В полицию поступили анонимные звонки о минировании ТЦ «Гостиный двор», «Рио», «Макси», «Пролетарский», «Парадиз», «София», «Металлург», «Сарафан», «Магистраль».
Как стало известно Myslo, также были эвакуированы люди из жилых домов, в частности из дома № 92 по улице Гоголевской и № 3 на Загородном проезде.
По словам нашего источника, звонивший в полицию не назвал конкретного адреса, поэтому правоохранители эвакуируют сразу несколько объектов массового скопления людей.
Галерея
сегодня, в 15:55, 21 3482 3
сегодня, в 15:10, 26 5468 2
сегодня, в 14:49, 68 9098 2
сегодня, в 14:29, 107 9303 3
Другие статьи по темам
Место
Прочее