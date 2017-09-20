новости
новости
Регистрация
Массовая эвакуация в Туле: Полиция проверяет жилые дома на улице Гоголевской
Фото Дмитрия Дзюбина.

Массовая эвакуация в Туле: Полиция проверяет жилые дома на улице Гоголевской

Также жители сообщают об эвакуации нескольких торговых центров.

Ранее мы сообщали, что в Туле массово эвакуируют людей из торговых центров. В полицию поступили анонимные звонки о минировании ТЦ «Гостиный двор», «Рио», «Макси», «Пролетарский», «Парадиз», «София», «Металлург», «Сарафан», «Магистраль».

Как стало известно Myslo, также были эвакуированы люди из жилых домов, в частности из дома № 92 по улице Гоголевской и № 3 на Загородном проезде.

По словам нашего источника, звонивший в полицию не назвал конкретного адреса, поэтому правоохранители эвакуируют сразу несколько объектов массового скопления людей.

Галерея
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 1
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 2
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 3
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 4
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 5
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 6
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 7
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 8
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 9
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 10
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 11
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 12
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 13
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 14
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 15
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 16
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 17
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 18
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 19
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 20
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 21
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 22
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 23
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 24
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 25
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 26
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 27
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 28
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 29
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 30
показать все фотографии
Сюжет: Массовая эвакуация в Туле
Полиция и Росгвардия прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле
Жизнь Тулы и области
Полиция и Росгвардия прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле
сегодня, в 15:55, 21 3482 3
В тульских школах прекращены занятия
Жизнь Тулы и области
В тульских школах прекращены занятия
сегодня, в 15:10, 26 5468 2
Массовая эвакуация в Туле: Что о ней известно к этому часу
Жизнь Тулы и области
Массовая эвакуация в Туле: Что о ней известно к этому часу
сегодня, в 14:49, 68 9098 2
В связи с эвакуацией тульская полиция привлекает в город дополнительные силы
Жизнь Тулы и области
В связи с эвакуацией тульская полиция привлекает в город дополнительные силы
сегодня, в 14:29, 107 9303 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
эвакуациямассовая эвакуация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ольга Бузова выступит в Туле с дебютным шоу
Ольга Бузова выступит в Туле с дебютным шоу
Руководитель тульского пенсионного Фонда ответит на вопросы читателей Myslo
Руководитель тульского пенсионного Фонда ответит на вопросы читателей Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.