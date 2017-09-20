Массовая эвакуация в Туле: Полиция проверяет жилые дома на улице Гоголевской

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ранее мы сообщали, что в Туле массово эвакуируют людей из торговых центров. В полицию поступили анонимные звонки о минировании ТЦ «Гостиный двор», «Рио», «Макси», «Пролетарский», «Парадиз», «София», «Металлург», «Сарафан», «Магистраль».

Как стало известно Myslo, также были эвакуированы люди из жилых домов, в частности из дома № 92 по улице Гоголевской и № 3 на Загородном проезде.

По словам нашего источника, звонивший в полицию не назвал конкретного адреса, поэтому правоохранители эвакуируют сразу несколько объектов массового скопления людей.