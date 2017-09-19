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В лесах Тульской области за три дня заблудились 16 человек

В лесах Тульской области за три дня заблудились 16 человек

Сотрудники МЧС оперативно отыскали всех пропавших.

За три дня (с 16 по 18 сентября) в лесах Тульской области потерялись 16 человек. Все они отправились за грибами, однако во время тихой охоты заблудились. Среди потерявшихся были и дети, и взрослые.

Родственники пропавших или сами заблудившиеся люди звонили в службу спасения. К счастью, сотрудникам МЧС удалось оперативно найти всех грибников и вывести их из леса в целости и сохранности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, люди пропадали в лесах в Ясногорском, Одоевском, Щёкинском, Белёвском, Алексинском районах и под Тулой.

Чтобы не заблудиться в лесу, нужно выполнять несколько простых правил. МЧС напоминает их.

как не заблудиться в лесу

Предварительно адекватно оцените состояние своего здоровья и физическую подготовку. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться, без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

Сообщите о том, что пойдете в лес, своим близким: расскажите им о предполагаемом маршруте, укажите время, когда планируете вернуться. Старайтесь придерживаться этого срока.

Возьмите с собой мобильный телефон. Проследите за тем, чтобы он были заряжен. В случае необходимости позвонить в службу спасения вы сможете, набрав «112».

Не лишним также будет установить на смартфон специальную программу-навигатор. Она поможет быстро проложить обратный путь.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям.

Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку сливается с местностью.

Лучше всего надеть одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, защищенные от влаги спички, часы. Обязателен компас! Чтобы не потеряться в незнакомой местности, перед тем как зайти в лес заранее отметьте по прибору направление своего движения. В этом случае вы всегда будете знать, в какую сторону возвращаться.

что делать, если вы заблудились в лесу

Если вы все же заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам добраться до места, с которого вы начали поход. Для этого вспомните какой-нибудь броский ориентир, повстречавшийся на пути (реку, озеро, железную дорогу).

Самое главное — не паниковать и не терять самообладания!

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов охотников. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» — вниз по течению. Ручей выведет к реке, река — к людям. Почувствовали дым — идите против ветра (то есть к источнику дыма).

При необходимости ориентироваться по сторонам света можно даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, грубее и толще, чем на южной. Выбрать нужное направление помогут и другие приметы: например, муравейники чаще располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную.


Памятка подготовлена поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 0
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