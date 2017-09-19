В Туле открылся Международный фестиваль военного кино

Фото Алексея Пирязева

За три дня более чем на 20 площадках Тулы и области будет показано около 70 новых фильмов.

18 сентября в Туле на сцене академического театра драмы открылся XV Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.

По красной дорожке прошли участники и почетные гости фестиваля. Среди них народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин, народный артист России, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, народные артисты России Лев Прыгунов и Юрий Назаров, актёры театра и кино Сергей Моховиков, Ольга Хохлова, Амаду Мамадаков, Денис Матросов, Светлана Галка, скрипач Степан Мезенцев, музыкальная группа «Белый орёл», закадровые звёзды мультфильма «Маша и Медведь» Варвара Саранцева и Борис Кутневич.

Известные российские актеры театра и кино поделились с Myslo своими впечатлениями о Туле, фестивале и собственном творческом пути.

Актёр театра и кино Амаду Мамадаков:

– На этом фестивале я представляю фильм «28 панфиловцев». Съемки проходили в 100 км от Санкт-Петербурга в настоящих окопах. Мы сидели в них по 12 часов и в снег, и в слякоть. На экране можно увидеть, как от мороза слезятся глаза. Все было очень реалистично. Съемки были просто потрясающие! Режиссерам предстояло найти участок земли без линий электропередачи. В современном мире это оказалось очень сложно! Зато результат превзошел все ожидания.

Я работаю в театре Et Cetera, чьим художественным руководителем является Александр Калягин, играю в разных спектаклях и считаю, что мне очень повезло, ведь у меня есть возможность учиться у мастера. Когда я оказался в театре, я учился в ГИТИСе на режиссерском факультете. Учиться и одновременно играть в театре было нельзя. Меня даже выгоняли из вуза. Сейчас в качестве режиссера я ставлю спектакли преимущественно в регионах. В Туве я ставил спектакль «Слуга двух господ», переделанный на этнический лад. На Алтае — пьесу «Забыть Герострата!» и народную сказку. Сейчас мне бы очень хотелось поставить пластический спектакль.

В Тулу я приехал уже во второй раз. Меня очень заинтересовали здания, первые этажи которых находятся фактически под землей. Я вообще любитель истории. Мне всегда интересно, кто был архитектором этого здания, что там происходило, как оно строилось. Этот процесс всегда захватывает! Я вообще очень люблю путешествовать, всегда легок на подъем.

Мое имя переводится «мечта». Я очень мечтал в детстве попасть на экран, играть в кино. И вот сейчас могу с уверенностью сказать, что все сбылось. Мечтать надо обязательно — наши мысли материализуются.

Народный артист России, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев:

– Я лауреат Международного фестиваля военного кино, получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Блиндаж». Человек живет памятью, законы истории показывают, что никогда нельзя расслабляться, нельзя заниматься только потребительством. Надо жить по нравственным законам или хотя бы пытаться. Сохранять память о своих ближних. Это важно для каждого человека.

Я приезжал в Тулу со спектаклем «Анна Каренина» в пластической постановке. Любой спектакль — это всегда риск, а такое культовое произведение — риск двойной. Но когда режиссер спектакля Анжелика Холина показала мне основную сцену Алексея и Анны Карениных, мне показалось, что я вспомнил текст Толстого, – говорит актер.

Одна из самых знаменитых работ Евгения Князева — Вольф Мессинг.

– Это оказался человек с особенными данными. И в фильме мы пытались исследовать, от Бога это или от дьявола, разобраться, наказание это или дар. Вся его жизнь показывала, что он пользовался своим даром некорыстно, возможно, поэтому этот персонаж так полюбился зрителям. Он был внимательным к людям, любил свою женщину, в нем было очень много положительных черт. Как педагог, как актер я могу сказать, что талант — это безусловно дар. И распоряжаться им надо разумно. Если ты не умеешь трудиться до седьмого пота, то никакой талант не позволит тебе состояться.

Тула мой родной город. За последнее время город изменился в лучшую сторону. Он стал чище, выше, как-то просторнее. Это очень приятно осознавать.

Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова проходит в Тульской области в третий раз. С 18 по 22 сентября более чем на 20 площадках Тулы и районов области зрители увидят около 70 фильмов. Жителям региона будут показаны военные фильмы из России, Китая, Венгрии, Франции, Германии. Среди них: «28 панфиловцев», «Викинг», «Время первых», «Анна Каренина. История Вронского», «Сын Саула».

Все фильмы разделены на пять номинаций:

«Боевая десятка» — игровые фильмы

«Битва за жизнь» — документальные фильмы

«Соколенок» — детско-юношеские фильмы

«АКМ» — короткометражки

«Солдаты свободы» — ретроспективное кино

Профессиональное жюри определит победителей в каждой номинации. Они получат статуэтку «Золотой меч». Награду специально к фестивалю изготовили на ТПО «Софрино». Также в числе наград – специальный приз имени Евгения Родионова «За достоверное отражение патриотизма в военном кино». Победитель номинации получит хрустальную статуэтку, изготовленную на заводе «Дятьковский хрусталь».

Во время церемонии открытия фестиваля глава правительства Тульской области Юрий Андрианов подчеркнул, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Тульского региона, который известен своей героической историей. Он напомнил, что Тульский кремль ни разу не покорился врагу, а в 1941 году Тула героически отразила натиск фашистских захватчиков, став надёжным форпостом на южных подступах к Москве.

«Проведение фестиваля будет способствовать воспитанию патриотизма у современной молодёжи, сохранению исторической памяти о героизме нашего народа», — подчеркнул Юрий Андрианов.

Юрий Андрианов вручил статуэтку «Золотой меч» народному артисту России, кинорежиссёру Владимиру Бортко.

Помимо кинопоказов тульских зрителей ждут встречи с актерами и режиссерами. Все показы и мероприятия традиционно будут бесплатными.

Афиша кинопоказов здесь.