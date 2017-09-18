В Алексине поздно вечером сгорел УАЗ

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

17 сентября 2017 года в 22.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ-39099» в микрорайоне Горушки на ул. Парковой. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели передние колеса, выгорел салон, моторный отсек УАЗа. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается. внимание

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного — «112» и «101».