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В Алексине поздно вечером сгорел УАЗ
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Алексине поздно вечером сгорел УАЗ

Причина пожара устанавливается.

17 сентября 2017 года в 22.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ-39099» в микрорайоне Горушки на ул. Парковой.

На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорели передние колеса, выгорел салон, моторный отсек УАЗа.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

внимание

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного — «112» и «101».

сегодня, в 11:24 0
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