Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В Алексине поздно вечером сгорел УАЗ
Причина пожара устанавливается.
17 сентября 2017 года в 22.10 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ-39099» в микрорайоне Горушки на ул. Парковой.
На место происшествия выехали два пожарных расчета.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорели передние колеса, выгорел салон, моторный отсек УАЗа.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
внимание
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - «01» или с мобильного — «112» и «101».
Другие статьи по темам
Место
Прочее