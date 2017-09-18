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Туляк стал победителем Чемпионата России по автозвуку
Фотографии предоставлены участниками соревнований

Туляк стал победителем Чемпионата России по автозвуку

Соревнования прошли в Пензе, Роман Спирин занял первое место. В число призёров также вошли туляки Андрей Сафонов и Виталий Фёдоров.

В Пензе состоялся VIII Финал Чемпионата  России по автозвуку и тюнингу «АМТ Евразия». Туляк Роман Спирин одержал победу в соревновании и завоевал чемпионский кубок. Роман принимает участие в подобных состязаниях уже не первый раз, имеет многочисленные награды. Вместе с ним призовые места заняли туляки Андрей Сафронов Андрей и Виталий Фёдоров.

Соревнования по автозвуку имеют давнюю историю. Начиная с 1922 года, когда британские инженеры впервые «озвучили» автомобиль с помощью радиоприемника, водители находятся в поисках самого чистого звучания.

Российский организованный автозвук на фоне европейского довольно молод. Самое высокое звание, которое можно заслужить в этом своеобразном виде спорта – чемпион Европы. Чемпионатов мира в этой дисциплине пока не проводится. Чемпионат «АМТ Russian Challenge» впервые прошёл в 2010 году.

Сегодня он  разросся до десяти официальных этапов и масштабного финала, в котором и одержал победу наш земляк.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:10 +2
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