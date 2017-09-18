В авариях на железнодорожных переездах Тульской области погибли 5 человек

С января по сентябрь нарушения водителями ПДД на переездах стали причинами 20 аварий.

Акция «Внимание, переезд!» в Тульской области продлевается до 28 сентября в связи с систематическими нарушениями автомобилистами правил дорожного движения и ростом числа аварий.

Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

С января по 18 сентября автомобилисты, нарушившие ПДД при пересечении железной дороги, стали виновниками 20 столкновениям автомобильного транспорта с железнодорожным – это вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате пострадали 11 человек, пятеро из которых получили смертельные травмы.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.