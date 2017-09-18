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В авариях на железнодорожных переездах Тульской области погибли 5 человек

В авариях на железнодорожных переездах Тульской области погибли 5 человек

С января по сентябрь нарушения водителями ПДД на переездах стали причинами 20 аварий.

Акция «Внимание, переезд!» в Тульской области продлевается до 28 сентября в связи с систематическими нарушениями автомобилистами правил дорожного движения и ростом числа аварий.

Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

С января по 18 сентября автомобилисты, нарушившие ПДД при пересечении железной дороги, стали виновниками 20 столкновениям автомобильного транспорта с железнодорожным – это вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате пострадали 11 человек, пятеро из которых получили смертельные травмы.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:27 +1
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