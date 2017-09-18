Жительница Плавского района устроила поножовщину во время пьянки

Она зарезала своего сожителя, ранила его приятеля и угрожала убийством третьему участнику застолья.

В Плавском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении четырёх преступлений – умышленном причинении вреда здоровью, двойной угрозе убийством и убийстве.

Судом установлено что в мае текущего года осужденная вместе с сожителем и двумя его приятелями распивали спиртное. Между собутыльниками произошла ссора, женщина взяла в руку нож и ударила сожителя в правое плечо. Затем, держа в руке нож, женщина пригрозила мужчинам убийством. Двое из них испугались и покинули квартиру.

Третий попытался возразить женщине и получил удар в грудь, от которого скончался на месте. Фигурантка признана виновной в совершении перечисленных преступлений, ближайшие восемь лет и три месяца она проведёт в колонии общего режима.