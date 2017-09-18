новости
новости
Регистрация
Чем похвастается Тульская область на международной туристской выставке «Отдых-2017»
Фото tourismexpo.ru

Чем похвастается Тульская область на международной туристской выставке «Отдых-2017»

Международный туристский форум пройдет с 19 по 21 сентября 2017 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

С 19 по 21 сентября 2017 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве пройдет 23-й Международный туристский форум «Отдых-2017». В этом году на площадке «Экспоцентра» разместятся стенды  674 участников из 64 стран и регионов России.

На тематическом мобильном стенде Тульской области «Тула – Мастерская России» собраны туристические и гастрономические бренды региона, музеи, уникальные места и новые турпродукты.

Посетителям будет представлен маршрут «Русские усадьбы». В него войдут музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» и Богородицкий дворец-музей и парк.

О военных страницах истории расскажут Тульский государственный музей оружия, Куликово поле и Тульский кремль.

Также в список турмаршрутов региона войдут частные музеи Тульской области: музей мотоциклетной техники «Мото-Авто-Арт», фабрика-музей «Медовые традиции» и другие.

Традиционно на стенде будут работать туристические информационные центры малых исторических городов Тульской области.

Ведущие туроператоры региона представят новые маршруты в преддверии зимнего туристического сезона.

Также на стенде региона можно будет продегустировать и приобрести белевскую пастилу, мармелад и зефир, яблочную смокву, настоящие фермерские деликатесы, произведенные в Тульской области. На кулинарных мастер-классах «Путешествие со вкусом» гости смогут попробовать тыкву, запеченную по-тульски с конфитюром из антоновских яблок и черничной пастилой.

Гостям выставки будет представлен новый турсервис «Карта гостя» и сайт, на котором собрана информация о проходящих событиях и туристических маршрутах, Visittula.com.

Специально к выставке подготовлены тематические промо-ролики о Тульской области.

Посетители смогут сфотографироваться в фотозоне «Тульское чаепитие», познакомиться с героями русской классики, узнать секреты тульских мастеров и поучаствовать в розыгрыше билетов в самые интересные музеи тульского края.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:23 0
Другие статьи по темам
Событие
Международный туристский Форум Отдых-2017Тульский стенд
Место
ЭкспоцентрМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России повысятся акцизы на топливо
В России повысятся акцизы на топливо
В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок
В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.