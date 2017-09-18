Чем похвастается Тульская область на международной туристской выставке «Отдых-2017»

Фото tourismexpo.ru

Международный туристский форум пройдет с 19 по 21 сентября 2017 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

С 19 по 21 сентября 2017 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве пройдет 23-й Международный туристский форум «Отдых-2017». В этом году на площадке «Экспоцентра» разместятся стенды 674 участников из 64 стран и регионов России.

На тематическом мобильном стенде Тульской области «Тула – Мастерская России» собраны туристические и гастрономические бренды региона, музеи, уникальные места и новые турпродукты.

Посетителям будет представлен маршрут «Русские усадьбы». В него войдут музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» и Богородицкий дворец-музей и парк.

О военных страницах истории расскажут Тульский государственный музей оружия, Куликово поле и Тульский кремль.

Также в список турмаршрутов региона войдут частные музеи Тульской области: музей мотоциклетной техники «Мото-Авто-Арт», фабрика-музей «Медовые традиции» и другие.

Традиционно на стенде будут работать туристические информационные центры малых исторических городов Тульской области.

Ведущие туроператоры региона представят новые маршруты в преддверии зимнего туристического сезона.

Также на стенде региона можно будет продегустировать и приобрести белевскую пастилу, мармелад и зефир, яблочную смокву, настоящие фермерские деликатесы, произведенные в Тульской области. На кулинарных мастер-классах «Путешествие со вкусом» гости смогут попробовать тыкву, запеченную по-тульски с конфитюром из антоновских яблок и черничной пастилой.

Гостям выставки будет представлен новый турсервис «Карта гостя» и сайт, на котором собрана информация о проходящих событиях и туристических маршрутах, Visittula.com.

Специально к выставке подготовлены тематические промо-ролики о Тульской области.

Посетители смогут сфотографироваться в фотозоне «Тульское чаепитие», познакомиться с героями русской классики, узнать секреты тульских мастеров и поучаствовать в розыгрыше билетов в самые интересные музеи тульского края.