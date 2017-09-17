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В Тульской области на следующей неделе будет тепло
Фото из архива Myslo.

В Тульской области на следующей неделе будет тепло

Дождь синоптики обещают лишь в четверг.

В Туле продолжается бабье лето. По прогнозам синоптиков, следующая неделя будет теплой. Дождь ожидается лишь в четверг.

В понедельник, 18 сентября, днем температура воздуха составит +24 градуса, ночью — +12. Во вторник в дневные часы ожидается +18, в ночные — +12.

20 сентября, в среду, воздух прогреется днем до +18, а вот ночь станет самой холодной на предстоящей неделе — будет всего +8 градусов. В четверг и пятницу ожидается +19 и +21 градусов соответственно.

Выходные будут теплыми и без осадков.

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:30 +7
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