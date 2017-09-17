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Где в Туле 18 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 18 сентября отключат электроэнергию

Рабочие «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

Из-за этого в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 43-б, 45-б, 45-в, 45-д, 45;
  • ул. Приупская, 12-г,
  • 2-й пр-зд Металлургов, 2, 6, 8
  • Иншинский пр-зд, 3
  • ул. Тимирязева, 101, 101 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7;
  • пер. Водоохранный, 9;
  • ул. Циолковского, 4-б;
  • ул. Водоохранная, 36;
  • ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а;
  • пер. Агеева, 1, 2;
  • ул. Н. Руднева, 1, 3, 5;
  • ул. Горняцкая, 3-а;
  • пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3;
  • ул. Чекалина, 1
  • п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8; ул. Дронова, 6-18.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:25 0
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