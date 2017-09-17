Где в Туле 18 сентября отключат электроэнергию

Из-за этого в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

ул. Металлургов, 43-б, 45-б, 45-в, 45-д, 45;

ул. Приупская, 12-г,

2-й пр-зд Металлургов, 2, 6, 8

Иншинский пр-зд, 3

ул. Тимирязева, 101, 101 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 6, к. 7;

пер. Водоохранный, 9;

ул. Циолковского, 4-б;

ул. Водоохранная, 36;

ул. Агеева, 7-26, 22-а-26-а;

пер. Агеева, 1, 2;

ул. Н. Руднева, 1, 3, 5;

ул. Горняцкая, 3-а;

пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3;

ул. Чекалина, 1

п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8; ул. Дронова, 6-18.