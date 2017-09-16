Алексей Дюмин принял участие в награждении победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России»

Среди конкурсантов-представителей Вооруженных Сил РФ были выбраны лучшие в 9 номинациях.

Сегодня на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония чествования победителей IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России».

В этом году награды получили лучшие представители Вооруженных Сил РФ в 9 номинациях:

«Мужество и честь» («За героический поступок»

«Броня крепка» («Лучший танковый экипаж»)

«Морской волк» («Лучший командир корабля»)

«Без права на ошибку» («Лучший специалист разминирования»)

«Воздушный ас» («Лучший летный экипаж»)

«Магистраль России» («За особые задания по обеспечению безопасности России»)

«Дружба через спорт» («За достижения на III зимних Всемирных военных играх 2017 года в г.Сочи»)

«На страже родины» («Лучший расчет Национального центра управления обороной Российской Федерации»)

«Орлиный глаз» («Лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом»).

Награды финалистам вручили руководители оборонного ведомства, известные общественные деятели, главы субъектов РФ, популярные артисты эстрады и олимпийские чемпионы ЦСКА.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручили награду победителям в номинации «На страже Родины». Ими стали специалисты дежурной смены Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Алексей Дюмин поздравил победителей с заслуженной наградой и пожелал дальнейших успехов в службе на благо Отечеству.

В этом году награды получили лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов и другие военнослужащие.

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Всеармейский фестиваль-конкурс «Армия России» проводится ежегодно по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных Силах.

Традиционной площадкой проведения фестиваля - открытая сцена Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной Москвы, что позволяет сделать мероприятие доступным для максимального количества зрителей.

Гости фестиваля увидели всю мощь российского оружия на статическом показе военной техники. На набережной Москвы-реки были продемонстрированы танки Т-90, бронированные КамАЗы и Уралы, боевые и инженерные роботизированные комплексы Уран-6, Уран-9, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и

С-400 «Триумф».