Туляк заснял автохамов на газоне

Фото Геннадия Стейскала.

Многочисленные нарушения были зафиксированы сегодня, 14 сентября.

В редакцию Myslo написал туляк Геннадий Стейскал. Он пожаловался на автохамов, которые паркуют свои машины на газоне на проспекте Ленина.

– Не перевелись еще автохамы на земле тульской. Фотографии сделаны 14 сентября около 10 часов утра. Вдоль дома № 97 по проспекту Ленина расположена вереница машин, а кто опоздал, тот может занять ближайший газон. Административные органы закрывают на эти нарушения глаза, — пишет Геннадий.

По словам нашего читателя, такая же ситуация была около 15.00 и возле остановки «Университет».