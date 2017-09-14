новости
новости
Регистрация
Туляк заснял автохамов на газоне
Фото Геннадия Стейскала.

Туляк заснял автохамов на газоне

Многочисленные нарушения были зафиксированы сегодня, 14 сентября.

В редакцию Myslo написал туляк Геннадий Стейскал. Он пожаловался на автохамов, которые паркуют свои машины на газоне на проспекте Ленина.

– Не перевелись еще автохамы на земле тульской. Фотографии сделаны 14 сентября около 10 часов утра. Вдоль дома № 97 по проспекту Ленина расположена вереница машин, а кто опоздал, тот может занять ближайший газон. Административные органы закрывают на эти нарушения глаза, — пишет Геннадий.

По словам нашего читателя, такая же ситуация была около 15.00 и возле остановки «Университет».

Галерея
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 1
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 2
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 3
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 4
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 5
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 6
Автохамы на проспекте Ленина в Туле, Фото: 7
показать все фотографии
сегодня, в 16:53 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автохамыпарковка на газоне

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский театр покорил международное жюри в Болгарии, Испании и Черногории
Тульский театр покорил международное жюри в Болгарии, Испании и Черногории
«Мисс и Мистер Студенчество – 2017»: кастинг стартовал
«Мисс и Мистер Студенчество – 2017»: кастинг стартовал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.