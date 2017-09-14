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«Мисс и Мистер Студенчество – 2017»: кастинг стартовал
Фото из архива Myslo.ru

«Мисс и Мистер Студенчество – 2017»: кастинг стартовал

Если ты яркий, активный и творческий студент, то этот конкурс именно для тебя!

Учредителями конкурса являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская Общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Каждый год в регионах России проходят конкурсы красоты, грации и творчества, а победители представляют свой родной край на всероссийском уровне. В Тульском регионе основным организатором конкурса является Муниципальный многопрофильный центр «Родина».

Успей подать заявку до 21 сентября! Не упусти свой шанс заявить о себе! Для получения дополнительной информации обращаться в ММЦ «Родина» (проспект Ленина, 20) или в официальную группу ВКонтакте vk.com/mistud Звонить по тел. 31-19-94.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:48 +1
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