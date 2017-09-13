Как не попасться на крючок мошенников: пять популярных схем обмана
За последнее лето в Тульской области было зарегистрировано сразу несколько случаев мошенничества.
Жителей региона обманным путем заставляют переводить деньги на чужую карту, менять наличные на новую подделку, перечислять средства на помощь якобы попавшему в беду сыну и покупать ненужное газовое оборудование.
Злоумышленники изобретают все новые способы, чтобы нажиться на доверчивых людях. Поэтому в современном мире нужно постоянно быть начеку. Myslo рассказывает о самых распространенных способах опустошить ваш кошелек и о том, как защититься от мошенников.
Газовое оборудование для спасения жизни
Любовь Максимова
- К нам в дом пришла сотрудница фирмы «Газ-контроль» с прибором, измеряющим утечку газа, — рассказывает Любовь Максимова. — Она проверила плиту, колонку, котел, а потом рассказала, что с 1 сентября всем в обязательном порядке необходимо покупать приборы, которые реагируют на утечку газа. Она говорила, что в последнее время в Тульской области участились случаи утечки газа и что ребенок может задохнуться за 10 секунд. Это стало последней каплей, и мы согласились.
Семья купила универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» за 5990 руб.
Сотрудница пояснила: цена немаленькая, но прибор придется установить всем, а в горгазе он стоит вообще 30 тысяч. Так что, получается, пенсионерка еще и сэкономила.
Конечно, ничего из этого не соответствует действительности. Такой прибор в квартире необязателен: он реагирует не только на утечку газа, но и на всевозможные аэрозоли, лаки для волос, алкоголь, сигаретный дым
К слову, в интернете прибор стоит чуть больше тысячи рублей.
Но покупатели просто не успевают посмотреть его реальную стоимость.
- Женщина очень долго разговаривала с нами, в том числе и на отвлеченные темы, втиралась к нам в доверие. Говорила, что дешевле прибор нигде не найдешь. А еще рассказывала, что наши соседи из второго от угла улицы дома уже установили. Оказалось, в их новых трубах было сразу три протечки, — вспоминает Любовь Максимова. — Только когда женщина ушла, мы поняли, что нас обманули. Сняли тут же прибор. А в договоре увидели надпись: товар обмену и возврату не подлежит. Пытались дозвониться по указанным телефонам, но никто не ответил. Офис фирмы мы тоже не нашли. Про соседей нам, кстати, тоже наврали.
Такие случаи обмана в Туле не редкость. Об этом «Слобода» уже писала в 2015 году. Но в конце лета и начале осени 2017 года инциденты снова участились.
Надежда Андрианова
- Продавцы убеждают граждан приобрести прибор «Спасатель» по льготной цене для пенсионеров и ветеранов труда, — говорит начальник отдела защиты прав потребителей Надежда Андрианова. — При этом они ссылаются на якобы существующее постановление Правительства. Однако вернуть такой прибор очень проблематично, т.к. исправный аппарат, который относится в рассматриваемом случае к технически сложным товарам, не подлежит возврату и обмену. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» при покупке товара потребитель вправе потребовать, а продавец обязан своевременно предоставить необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. Рекомендуем очень внимательно отнестись к такого рода покупкам. Прежде чем приобрести аппарат, следует тщательно продумать вопрос о необходимости его покупки, потребовать демонстрации его работы.
Нужно понимать, что компания «Газ-контроль» не имеет отношения к АО «Тулагоргаз».
- Представители фирмы запугивают людей отключением газа и огромными штрафами в случае отказа от установки прибора. Кроме того, продавцы ссылаются на постановление об обязательном оснащении газоанализаторами многоквартирных домов, — рассказал начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов. — АО «Тулагоргаз» никакого отношения к данным продавцам не имеет и обращает внимание, что действующее законодательство не предусматривает обязанности абонента устанавливать указанный прибор в жилых помещениях, а также ответственности за его отсутствие. Мы призываем горожан быть бдительными и обращаем внимание на то, что техническое обслуживание внутридомовых газовых приборов производится только на основе договора, заключенного между жителями и газораспределительной организацией. Каждый сотрудник АО «Тулагоргаз» одет в фирменную спецодежду с логотипом организации. При обращении к абоненту он обязан представиться и предъявить служебное удостоверение с фотографией.
Тем временем охоту за продавцами навязываемых приборов устроила полиция.
Андрей Ярцев
– В УМВД России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». В данный момент арестованы две женщины, осуществлявшие торговлю приборами «Спасатель». Сейчас они признались в пяти фактах преступлений, совершенных в различных районах Тулы, – говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.
Как защититься: проверяйте документы сотрудников газовой службы, в случае сомнений обращайтесь в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» по телефону 25-36-57. Если вас уже обманули, как можно быстрее обращайтесь в полицию.
Чудо-лекарства за 250 тысяч рублей
Пенсионеры – самые уязвимые для мошенников люди. Как правило, преступники бьют по самой болевой точке для пожилых людей – здоровью.
Следующий вид мошенничества изощренный. Сначала старикам звонят на мобильный, представляются сотрудниками медицинского центра, говорят, что у них есть сведения из больницы о заболеваниях пенсионера. При этом мошенники называют самые распространенные болезни, которые встречаются почти у всех пожилых людей. Наивные бабушки и дедушки верят «медикам» и рассказывают о своих новых проблемах со здоровьем. Преступники тут же говорят, что как раз от этих симптомов у них есть хорошее лекарство. Стоит чудо-средство 250 тысяч рублей. Но для пенсионеров как раз в этот день предусмотрены скидки. Лекарство готовы продать всего за 80 тысяч рублей. Пенсионеры перечисляют нужные средства.
Через неделю в трубке обманутого покупателя снова раздается звонок. На этот раз звонят «из администрации». Говорят, что продавцы лекарств оказались мошенниками и теперь «администрация» собирает список обманутых, чтобы вернуть им деньги. Но на беду возврат делают только тем, кто потратил на «покупку» 200 тысяч рублей.
Пенсионеры снова попадаются на эту уловку и перечисляют недостающие 120 тысяч.
Затем через несколько дней переводят еще 15-20 тысяч, чтобы «закрыть комиссию». После этого связь с мошенниками обрывается.
Суммы у пострадавших разные, во всех случаях ущерб исчисляется сотнями тысяч. В Тульской области уже зарегистрировано много подобных случаев. Сейчас полиция вышла на след преступника. Уже известно, что мошенники звонят с Дальнего Востока. Остальные данные пока не разглашаются. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
Как защититься: не перечисляйте деньги на незнакомые банковские счета. Спросите номер телефона горячей линии, узнайте информацию о продавце и после этого принимайте решение о покупке.
«Помоги, я попал в ДТП!»
На этот вид мошенничества попадал почти каждый. Тем не менее преступники продолжают собирать деньги с доверчивых туляков.
– Однажды мне позвонил человек: «Ну что, привет! Угадай, кто звонит? Ну же, ну! Кого сто лет не видела? Ну!» Акцент был южный. У меня как раз есть двоюродный брат из Харькова, он-то мне сразу и вспомнился, – рассказывает тулячка Елена. – Говорю: «Жень, ты что ль?» «Ну наконец-то узнала! А я вот еду через Тулу, думаю, дай загляну к тебе!» – отозвалось на другом конце провода. Я спросила, как дела в семье, пока говорили, раздался какой-то непонятный шум. Разговор оборвался. Но телефон снова зазвонил через несколько минут. Плачущим голосом мужчина рассказал, что попал в ДТП, ударил чужую машину, его автомобиль теперь забирают, и вообще неприятностей не оберешься. Но есть некий полицейский, который готов помочь в ситуации. Ему тоже дали трубку, он объяснил мне, на какой номер телефона положить 5 тысяч рублей. Я сорвалась с рабочего места, пошла к терминалу, чтобы перечислить деньги. Но, слава Богу, меня остановили коллеги. Поняла, что чуть не повелась на развод и написала на номер, с которого звонили, смс: «Тебе надо в театре играть, я почти поверила». Ответ не заставил себя ждать: «Ай молодца!»
Большую роль здесь играет эффект неожиданности. Мошенники звонят во внеурочное время, иногда ночью.
Чаще всего просят перечислить деньги сыну, якобы сбившему человека.
При этом преступники стараются держать обманутого на крючке: не кладут трубку, пока деньги не перечислят. Если у человека нет банковской карты, его просят дойти до терминала, при этом говорят с ним по телефону. Или еще проще: наличные готов забрать человек, который может подъехать к вам прямо сейчас.
Тульские полицейские летом 2017 года задержали мужчину, подозреваемого в таком преступлении. Им оказался 40-летний житель Сибири. Он уже был осужден за мошенничество, 20 лет своей жизни провел за решеткой. Сотрудники УМВД задержали его во время командировки. Кроме того, под подпиской о невыезде находится подельник обманщика – 25-летний туляк.
Как защититься: просто свяжитесь со своими родственниками и узнайте, все ли у них в порядке.
Обменяем старые деньги на новые
Этот вид мошенничества тоже кажется безумным. Преступники заходят в гости к пенсионерам и рассказывают, что с начала следующего месяца в стране начинается оборот новых купюр. Говорят, что в банке сейчас акция: чтобы не заставлять пенсионеров сидеть в очереди, сотрудники меняют деньги на дому.
Доверчивые пенсионеры выкладывают мошенникам все свои сбережения. Ущерб порой достигает нескольких сотен тысяч рублей.
Одна из жертв такого мошенничества рассказывала:
– Внучка вернулась домой, а я ей быстрее хвалиться. Говорю, у тебя деньги еще старые все, а ко мне сотрудник банка приходил. Пенсионерам все на дому меняют. Посмотри-ка, какие красивые! Внучка, конечно, была в шоке. Она со своим хорошим зрением сразу рассмотрела фальшивки!
Как защититься: проводите денежные операции с наличными только в официальных отделениях Сбербанка.
Аферисты на Авито
Правоохранители предупреждают: интернет-торговля остается опасной. Под ударом покупатели товаров на сайтах частных объявлений. Мошенники требуют перечислить предоплату за недвижимость и автомобили, а затем исчезают. Или обманным путем узнают данные вашей банковской карты. Например, весной 2017 года Ленинский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю Роману Валюку.
Валюк находил на avito.ru объявления о продаже домов и земельных участков, звонил продавцам и предлагал оплатить покупку по безналу. Для этого просил сообщить ему номер карты продавца. Введенные им в заблуждение потерпевшие сообщали динамический пароль, поступавший в виде смс-сообщения на телефон и позволявший осуществлять управление счетами и вкладами потерпевших. Получив сведения, Валюк в онлайн-режиме переводил деньги со счетов потерпевших на свои банковские карты. Совокупный ущерб в результате мошенничества составил 185 тыс. руб. Приговором суда Валюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Как защититься: не сообщайте никому данные вашей банковской карты. Не переводите залог за покупку незнакомцам, осуществляйте сделки только после личной встречи.