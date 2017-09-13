новости
новости
Регистрация
Как не попасться на крючок мошенников: пять популярных схем обмана
Фото Дмитрия Дзюбина

Как не попасться на крючок мошенников: пять популярных схем обмана

За последнее лето в Тульской области было зарегистрировано сразу несколько случаев мошенничества.

Жителей региона обманным путем заставляют переводить деньги на чужую карту, менять наличные на новую подделку, перечислять средства на помощь якобы попавшему в беду сыну и покупать ненужное газовое оборудование.

Злоумышленники изобретают все новые способы, чтобы нажиться на доверчивых людях. Поэтому в современном мире нужно постоянно быть начеку. Myslo рассказывает о самых распространенных способах опустошить ваш кошелек и о том, как защититься от мошенников.

Газовое оборудование для спасения жизни

Любовь Максимова

- К нам в дом пришла сотрудница фирмы «Газ-контроль» с прибором, измеряющим утечку газа, — рассказывает Любовь Максимова. — Она проверила плиту, колонку, котел, а потом рассказала, что с 1 сентября всем в обязательном порядке необходимо покупать приборы, которые реагируют на утечку газа. Она говорила, что в последнее время в Тульской области участились случаи утечки газа и что ребенок может задохнуться за 10 секунд. Это стало последней каплей, и мы согласились.

Семья купила универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» за 5990 руб.

Сотрудница пояснила: цена немаленькая, но прибор придется установить всем, а в горгазе он стоит вообще 30 тысяч. Так что, получается, пенсионерка еще и сэкономила.

Конечно, ничего из этого не соответствует действительности. Такой прибор в квартире необязателен: он реагирует не только на утечку газа, но и на всевозможные аэрозоли, лаки для волос, алкоголь, сигаретный дым и т. д. Хуже в квартире от «Спасателя» не будет, но его необходимость, конечно, преувеличена продавцами.

К слову, в интернете прибор стоит чуть больше тысячи рублей.

Но покупатели просто не успевают посмотреть его реальную стоимость.

- Женщина очень долго разговаривала с нами, в том числе и на отвлеченные темы, втиралась к нам в доверие. Говорила, что дешевле прибор нигде не найдешь. А еще рассказывала, что наши соседи из второго от угла улицы дома уже установили. Оказалось, в их новых трубах было сразу три протечки, — вспоминает Любовь Максимова. — Только когда женщина ушла, мы поняли, что нас обманули. Сняли тут же прибор. А в договоре увидели надпись: товар обмену и возврату не подлежит. Пытались дозвониться по указанным телефонам, но никто не ответил. Офис фирмы мы тоже не нашли. Про соседей нам, кстати, тоже наврали.

Такие случаи обмана в Туле не редкость. Об этом «Слобода» уже писала в 2015 году. Но в конце лета и начале осени 2017 года инциденты снова участились.

Надежда Андрианова

- Продавцы убеждают граждан приобрести прибор «Спасатель» по льготной цене для пенсионеров и ветеранов труда, — говорит начальник отдела защиты прав потребителей Надежда Андрианова. — При этом они ссылаются на якобы существующее постановление Правительства. Однако вернуть такой прибор очень проблематично, т.к. исправный аппарат, который относится в рассматриваемом случае к технически сложным товарам, не подлежит возврату и обмену. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» при покупке товара потребитель вправе потребовать, а продавец обязан своевременно предоставить необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. Рекомендуем очень внимательно отнестись к такого рода покупкам. Прежде чем приобрести аппарат, следует тщательно продумать вопрос о необходимости его покупки, потребовать демонстрации его работы.

Нужно понимать, что компания «Газ-контроль» не имеет отношения к АО «Тулагоргаз».

- Представители фирмы запугивают людей отключением газа и огромными штрафами в случае отказа от установки прибора. Кроме того, продавцы ссылаются на постановление об обязательном оснащении газоанализаторами многоквартирных домов, — рассказал начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов. —  АО «Тулагоргаз» никакого отношения к данным продавцам не имеет и обращает внимание, что действующее законодательство не предусматривает обязанности абонента устанавливать указанный прибор в жилых помещениях, а также ответственности за его отсутствие. Мы призываем горожан быть бдительными и обращаем внимание на то, что техническое обслуживание внутридомовых газовых приборов производится только на основе договора, заключенного между жителями и газораспределительной организацией. Каждый сотрудник АО «Тулагоргаз» одет в фирменную спецодежду с логотипом организации. При обращении к абоненту он обязан представиться и предъявить служебное удостоверение с фотографией.

Тем временем охоту за продавцами навязываемых приборов устроила полиция. 

Андрей Ярцев

– В УМВД России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество». В данный момент арестованы две женщины, осуществлявшие торговлю приборами «Спасатель». Сейчас они признались в пяти фактах преступлений, совершенных в различных районах Тулы, – говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

 Как защититься:  проверяйте документы сотрудников газовой службы, в случае сомнений обращайтесь в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» по телефону 25-36-57. Если вас уже обманули, как можно быстрее обращайтесь в полицию. 

Чудо-лекарства за 250 тысяч рублей

Пенсионеры – самые уязвимые для мошенников люди. Как правило, преступники бьют по самой болевой точке для пожилых людей – здоровью.

Следующий вид мошенничества изощренный. Сначала старикам звонят на мобильный, представляются сотрудниками медицинского центра, говорят, что у них есть сведения из больницы о заболеваниях пенсионера. При этом мошенники называют самые распространенные болезни, которые встречаются почти у всех пожилых людей. Наивные бабушки и дедушки верят «медикам» и рассказывают о своих новых проблемах со здоровьем. Преступники тут же говорят, что как раз от этих симптомов у них есть хорошее лекарство. Стоит чудо-средство 250 тысяч рублей. Но для пенсионеров как раз в этот день предусмотрены скидки. Лекарство готовы продать всего за 80 тысяч рублей. Пенсионеры перечисляют нужные средства. 

Через неделю в трубке обманутого покупателя снова раздается звонок. На этот раз звонят «из администрации». Говорят, что продавцы лекарств оказались мошенниками и теперь «администрация» собирает список обманутых, чтобы вернуть им деньги. Но на беду возврат делают только тем, кто потратил на «покупку» 200 тысяч рублей. 

Пенсионеры снова попадаются на эту уловку и перечисляют недостающие 120 тысяч. 

 

Затем через несколько дней переводят еще 15-20 тысяч, чтобы «закрыть комиссию». После этого связь с мошенниками обрывается. 

Суммы у пострадавших разные, во всех случаях ущерб исчисляется сотнями тысяч. В Тульской области уже зарегистрировано много подобных случаев. Сейчас полиция вышла на след преступника. Уже известно, что мошенники звонят с Дальнего Востока. Остальные данные пока не разглашаются. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. 

 Как защититься:  не перечисляйте деньги на незнакомые банковские счета. Спросите номер телефона горячей линии, узнайте информацию о продавце и после этого принимайте решение о покупке. 

«Помоги, я попал в ДТП!»

На этот вид мошенничества попадал почти каждый. Тем не менее преступники продолжают собирать деньги с доверчивых туляков. 

– Однажды мне позвонил человек: «Ну что, привет! Угадай, кто звонит? Ну же, ну! Кого сто лет не видела? Ну!» Акцент был южный. У меня как раз есть двоюродный брат из Харькова, он-то мне сразу и вспомнился, – рассказывает тулячка Елена. – Говорю: «Жень, ты что ль?» «Ну наконец-то узнала! А я вот еду через Тулу, думаю, дай загляну к тебе!» – отозвалось на другом конце провода. Я спросила, как дела в семье, пока говорили, раздался какой-то непонятный шум. Разговор оборвался. Но телефон снова зазвонил через несколько минут. Плачущим голосом мужчина рассказал, что попал в ДТП, ударил чужую машину, его автомобиль теперь забирают, и вообще неприятностей не оберешься. Но есть некий полицейский, который готов помочь в ситуации. Ему тоже дали трубку, он объяснил мне, на какой номер телефона положить 5 тысяч рублей. Я сорвалась с рабочего места, пошла к терминалу, чтобы перечислить деньги. Но, слава Богу, меня остановили коллеги. Поняла, что чуть не повелась на развод и написала на номер, с которого звонили, смс: «Тебе надо в театре играть, я почти поверила». Ответ не заставил себя ждать: «Ай молодца!»

Большую роль здесь играет эффект неожиданности. Мошенники звонят во внеурочное время, иногда ночью.

Чаще всего просят перечислить деньги сыну, якобы сбившему человека. 

При этом преступники стараются держать обманутого на крючке: не кладут трубку, пока деньги не перечислят. Если у человека нет банковской карты, его просят дойти до терминала, при этом говорят с ним по телефону. Или еще проще: наличные готов забрать человек, который может подъехать к вам прямо сейчас.

Тульские полицейские летом 2017 года задержали мужчину, подозреваемого в таком преступлении. Им оказался 40-летний житель Сибири. Он уже был осужден за мошенничество, 20 лет своей жизни провел за решеткой. Сотрудники УМВД задержали его во время командировки. Кроме того, под подпиской о невыезде находится подельник обманщика – 25-летний туляк. 

 Как защититься:  просто свяжитесь со своими родственниками и узнайте, все ли у них в порядке.

Обменяем старые деньги на новые

Этот вид мошенничества тоже кажется безумным. Преступники заходят в гости к пенсионерам и рассказывают, что с начала следующего месяца в стране начинается оборот новых купюр. Говорят, что в банке сейчас акция: чтобы не заставлять пенсионеров сидеть в очереди, сотрудники меняют деньги на дому. 

Доверчивые пенсионеры выкладывают мошенникам все свои сбережения. Ущерб порой достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Одна из жертв такого мошенничества рассказывала:

– Внучка вернулась домой, а я ей быстрее хвалиться. Говорю, у тебя деньги еще старые все, а ко мне сотрудник банка приходил. Пенсионерам все на дому меняют. Посмотри-ка, какие красивые! Внучка, конечно, была в шоке. Она со своим хорошим зрением сразу рассмотрела фальшивки!

 Как защититься:  проводите денежные операции с наличными только в официальных отделениях Сбербанка. 

Аферисты на Авито

Правоохранители предупреждают: интернет-торговля остается опасной. Под ударом покупатели товаров на сайтах частных объявлений. Мошенники требуют перечислить  предоплату за недвижимость и автомобили, а затем исчезают. Или обманным путем узнают данные вашей банков­ской карты. Например, весной 2017 года Ленинский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю Роману Валюку. 

Валюк находил на avito.ru объявления о продаже домов и земельных участков, звонил продавцам и предлагал оплатить покупку по безналу. Для этого просил сообщить ему номер карты продавца. Введенные им в заблуждение потерпевшие сообщали динамический пароль, поступавший в виде смс-сообщения на телефон и позволявший осуществлять управление счетами и вкладами потерпевших. Получив сведения, Валюк в онлайн-режиме переводил деньги со счетов потерпевших на свои банковские карты. Совокупный ущерб в результате мошенничества составил 185 тыс. руб. Приговором суда Валюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 Как защититься:  не сообщайте никому данные вашей банковской карты. Не переводите залог за покупку незнакомцам, осуществляйте сделки только после личной встречи. 

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
мошенникиобман туляков
Люди
Надежда АндриановаАндрей Ярцев
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Избирком предлагает провести в Тульской области референдум
Избирком предлагает провести в Тульской области референдум
Пора покупать жилье в Туле
Пора покупать жилье в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.