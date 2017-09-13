Как не попасться на крючок мошенников: пять популярных схем обмана

Жителей региона обманным путем заставляют переводить деньги на чужую карту, менять наличные на новую подделку, перечислять средства на помощь якобы попавшему в беду сыну и покупать ненужное газовое оборудование.

Злоумышленники изобретают все новые способы, чтобы нажиться на доверчивых людях. Поэтому в современном мире нужно постоянно быть начеку. Myslo рассказывает о самых распространенных способах опустошить ваш кошелек и о том, как защититься от мошенников.

Газовое оборудование для спасения жизни

- К нам в дом пришла сотрудница фирмы «Газ-контроль» с прибором, измеряющим утечку газа, — рассказывает Любовь Максимова. — Она проверила плиту, колонку, котел, а потом рассказала, что с 1 сентября всем в обязательном порядке необходимо покупать приборы, которые реагируют на утечку газа. Она говорила, что в последнее время в Тульской области участились случаи утечки газа и что ребенок может задохнуться за 10 секунд. Это стало последней каплей, и мы согласились.

Семья купила универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» за 5990 руб.

Сотрудница пояснила: цена немаленькая, но прибор придется установить всем, а в горгазе он стоит вообще 30 тысяч. Так что, получается, пенсионерка еще и сэкономила.

Конечно, ничего из этого не соответствует действительности. Такой прибор в квартире необязателен: он реагирует не только на утечку газа, но и на всевозможные аэрозоли, лаки для волос, алкоголь, сигаретный дым и т. д. Хуже в квартире от «Спасателя» не будет, но его необходимость, конечно, преувеличена продавцами.

К слову, в интернете прибор стоит чуть больше тысячи рублей.

Но покупатели просто не успевают посмотреть его реальную стоимость.

- Женщина очень долго разговаривала с нами, в том числе и на отвлеченные темы, втиралась к нам в доверие. Говорила, что дешевле прибор нигде не найдешь. А еще рассказывала, что наши соседи из второго от угла улицы дома уже установили. Оказалось, в их новых трубах было сразу три протечки, — вспоминает Любовь Максимова. — Только когда женщина ушла, мы поняли, что нас обманули. Сняли тут же прибор. А в договоре увидели надпись: товар обмену и возврату не подлежит. Пытались дозвониться по указанным телефонам, но никто не ответил. Офис фирмы мы тоже не нашли. Про соседей нам, кстати, тоже наврали.

Такие случаи обмана в Туле не редкость. Об этом «Слобода» уже писала в 2015 году. Но в конце лета и начале осени 2017 года инциденты снова участились.