В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле напротив ГКЗ (ул. Советская, 2) работает ярмарка по реализации продукции сельскохозяйственных производителей Тульской области.

Свою продукцию представляют крестьянские (фермерские) хозяйства, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели муниципальных образований области.

На ярмарке представлены молочная продукция, овощи, фрукты, мясо птицы, раки, мед, продукция мясоперерабатывающих и хлебопекарных предприятий.

Ярмарка будет работать до конца года в еженедельном режиме: в пятницу — с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 16.00.