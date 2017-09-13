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Погода в Туле 14 сентября: тепло, ветрено, небольшой дождь

Погода в Туле 14 сентября: тепло, ветрено, небольшой дождь

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до 15 градусов, днём будет довольно тепло – до +23. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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