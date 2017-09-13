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В Туле начался ремонт тротуара на Восточном обводе

В Туле начался ремонт тротуара на Восточном обводе

Всего в этом году был запланирован ремонт 22 тротуаров в городе.

12 сентября в Городском концертном зале прошла встреча с жителями Советского территориального округа Тулы. Начальник управления по транспорту и дорожном хозяйству Алексей Крыгин рассказал пришедшим на встречу, что в этом году в городе запланирован ремонт 111 автомобильных дорог общей площадью более 600 000 кв.м. Сейчас работы завершены на 90 объектах (85%).

Кроме этого до конца года 46 дорог отсыпят щебнем.

Что касается ямочного ремонта, то им ежедневно занимаются четыре бригады. С начала 2017 года было залатано более 30 000 квадратных метров ям.

Из 22 тротуаров, запланированных к ремонту, работы завершены на двух: ул. Мира и на пересечении ул. Агеева и пр. Ленина. Сейчас ведется ремонт на трех улицах: Каминского, Заводская (в поселке Плеханово) и Восточный обвод.

В 2018 году в Туле планируется отремонтировать еще 27 тротуаров и 71 автомобильную дорогу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +1
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