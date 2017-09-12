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Какие улицы Тулы будут обесточены 13 сентября

Какие улицы Тулы будут обесточены 13 сентября

Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут работы по следующим адресам:

  • ул. Литейная, 2, 9, 28,
  • ул. Комсомольская, 45, 52, 22,
  • ул. Шевченко, 22/1-й Городской пр-д, 1,
  • ул. Свободы, 11,
  • ул. Пушкинская, 30,
  • ул. Ф. Энгельса, 16,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180, 204-208 (чётн.), 119-153 (нечётн.),
  • 14-й пр-д, 1, 44, 46, 48,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-42 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2, 2-а,
  • 10-й пр-д, 2-и, 2-з, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и,
  • пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59,
  • ул. Володарского, 13,
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а, 141, 141-а, 143, 144,
  • Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.),
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а,
  • ул. Каракозова, 65, 66.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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