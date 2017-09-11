Вода в Товарковском водохранилище Тульской области порозовела

Ярко-розовый цвет воды в Товарковском водохранилище заметил 10 сентября житель Тульской области, приехавший на рыбалку.

«Сегодня решил карасиков половить на данном водоёме. Был тут года два назад. Приехал и охренел», – написал Дмитрий Корольков.

На данный момент источник загрязнения не установлен. Местные жители в соцсетях отмечают, что расположенные неподалеку Товарковский сахарный завод мог сбросить в воду отработанный жмых от свеклы.

«По картам это водохранилище. И уже более 10 лет отходы производства сахара сбрасываются в этот огромный водоем. По разговорам жителей был один идейный человек, который и по кабинетам ходил и писал во все инстанции. Ему даже сказали, это тебе не Байкал. Но воз и ныне там. Делайте выводы», – пишет Gelo Doryan в группе в соцсети.

Это фото сделано на берегу Товарковского водохранилища и опубликовано в соцсетях 7 августа: