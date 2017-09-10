Фото Алексея Пирязева.
В Туле стартовала «Большая тренировка»
Участникам предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.
В Тулу приехала команда телеканала
Матч ТВ во главе с генеральным продюсером Тиной Канделаки. Известные ведущие проведут на площади Ленина «большую тренировку».
Участникам предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.
Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.
Перед забегом для туляков провели небольшую разминку.
«Мы готовились, мы не спали, чтобы вместе с вами пробежать», – сказала Тина Канделаки.
Ровно в 12 забег стартовал. Кстати, Тина также принимает участие в этом забеге вместе с туляками.
До 20.00 на главной площади Тулы будут работать несколько площадок:
- воркаут,
- зона экстремальных видов спорта,
- зона батута,
- зона академической гребли,
- киберспорт.
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