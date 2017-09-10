В Туле стартовала «Большая тренировка»

Фото Алексея Пирязева.

Участникам​ предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.

В Тулу приехала команда телеканала Матч ТВ во главе с генеральным продюсером Тиной Канделаки. Известные ведущие проведут на площади Ленина «большую тренировку».

Участникам предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.

Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.

Перед забегом для туляков провели небольшую разминку.

«Мы готовились, мы не спали, чтобы вместе с вами пробежать», – сказала Тина Канделаки.

Ровно в 12 забег стартовал. Кстати, Тина также принимает участие в этом забеге вместе с туляками.

До 20.00 на главной площади Тулы будут работать несколько площадок: