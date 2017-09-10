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В Туле стартовала «Большая тренировка»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовала «Большая тренировка»

Участникам​ предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.

В Тулу приехала команда телеканала Матч ТВ во главе с генеральным продюсером Тиной Канделаки. Известные ведущие проведут на площади Ленина «большую тренировку».
 
Участникам предстоит для начала преодолеть забег в 3 км.
 
 
Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.
 

 
Перед забегом для туляков провели небольшую разминку.
 
«Мы готовились, мы не спали, чтобы вместе с вами пробежать», – сказала Тина Канделаки.
 

Ровно в 12 забег стартовал. Кстати, Тина также принимает участие в этом забеге вместе с туляками.
 
 

До 20.00 на главной площади Тулы будут работать несколько площадок:

  • воркаут,
  • зона экстремальных видов спорта,
  • зона батута,
  • зона академической гребли,
  • киберспорт.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:31 +2
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