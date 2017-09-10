10 сентября в Туле ограничат движение транспорта

Напоминаем про ограничения для автотранспорта, связанные с проведением праздничных мероприятий.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

До 22.00 10 сентября по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).

До 12.30:

по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,

по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,

по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.

Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:

С 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.

Ограничение движения всех транспортных средств:

До 22.00 по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

С 11.00 до 13.00: