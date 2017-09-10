10 сентября в Туле ограничат движение транспорта
Напоминаем про ограничения для автотранспорта, связанные с проведением праздничных мероприятий.
Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:
До 22.00 10 сентября по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).
До 12.30:
- по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
- по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.
Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:
С 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.
Ограничение движения всех транспортных средств:
До 22.00 по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;
С 11.00 до 13.00:
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Металлистов,
- в Денисовском переулке,
- по улице Союзной,
- по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
- по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.
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