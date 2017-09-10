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10 сентября в Туле ограничат движение транспорта

10 сентября в Туле ограничат движение транспорта

Напоминаем про ограничения для автотранспорта, связанные с проведением праздничных мероприятий.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

До 22.00 10 сентября по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).

До 12.30:

  • по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,
  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
  • по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.

Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:

С 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.

Ограничение движения всех транспортных средств:

До 22.00 по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

С 11.00 до 13.00:

  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Металлистов,
  • в Денисовском переулке,
  • по улице Союзной,
  • по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
  • по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.
сегодня, в 11:31 0
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