День Тулы на набережной Упы: жареная картошка, американский футбол и «Царь-самовар»

Фото пресс-службы правительства Тульской области и Александры Дроздовой.

Гуляния в нашем городе в само разгаре!

9 сентября одной из основных точек празднования Дня города стала набережная реки Упы. Губернатор Алексей Дюмин побывал на площадках Большая сковорода, велокафе, молодежный парк, где пообщался с волонтерами.

Изюминкой праздника стали два больших самовара. Один из них — «Царь-самовар» — жаровый самовар на 300 литров. Его вес — 280 килограммов, высота — 1 метр 930 сантиметров. Изготовлен в 2017 году в слесарно-механической мастерской «Царь-Самовар» в Туле 12 июня впервые представлен в Москве на фестивале «Самоварфест-2017» в саду «Эрмитаж».

«Царь-самовар» занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый высокий самовар в мире». Второй — ледяной. Он изготовлен из настоящего льда и имеет высоту 6 метров.

В велокафе Алексей Дюмин пообщался с велосипедистами из тульской команды Marathon-Tula. Глава региона поздравил спортсменов с победой на Первенстве мира, которое прошло в Италии, вручил им книжки и значки «Мастер спорта международного класса» и пожелал успешных выступлений.

В молодежном парке Алексею Дюмину рассказали о развитии волонтерского движения в регионе и проекте «Карта волонтера», который разработан Тульским волонтерским центром. Цель проекта — социально-экономическая поддержка молодежи. Карта предоставляет более 100 специальных скидок и льгот на товары и услуги в Туле. Получить ее смогут юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие стаж волонтерской деятельность не менее 200 часов.

Также Алексей Дюмин пообщался с игроками первой в Туле команды по американскому футболу «ТаранТула».

Праздничные мероприятия на набережной Упы продолжатся до 22.00 и завершатся фейерверками.