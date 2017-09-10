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Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ

Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ

48 туляков на протяжении полугода несли службу на территории Северного Кавказа.

Сводный отряд полицейских УМВД России по Тульской области успешно справился со всеми поставленными задачами и вернулся домой из длительной служебной командировки.

48 наших земляков в течение полугода участвовали в обеспечении общественного порядка и безопасности, выявлении и пресечении нарушений законодательства на территории Северного Кавказа.

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Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 1
Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 2
Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 3
Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 4
Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 5
Тульские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, Фото: 6
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Сотрудники полиции из Тульской области своей работой заслужили самые высокие оценки. Это отметили встречавшие сводный отряд руководители УМВД. Теперь полицейские продолжат службу уже в родном регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

сегодня, в 21:13 +8
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