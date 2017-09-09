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Владимир Груздев поздравил туляков с Днем города

Владимир Груздев поздравил туляков с Днем города

Поздравление опубликовано в личном твиттере председателя правления Ассоциации юристов России.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в своем твиттере поздравил жителей Тулы и области с праздником:

Напомним, что городу-герою Туле исполняется 871 год. Праздник отмечен юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.

Сюжет: День города-2017
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