Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в праздничных гуляниях, которые проходят на площади Ленина. Глава региона и генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки открыли соревнования «Сила Тулы 2017».





Алексей Дюмин напомнил, что завтра, 10 сентября, на площади Ленина в Туле пройдет еще одно масштабное спортивное мероприятие — «МАТЧ! Тренировка».

- Это интересное спортивное мероприятие, которое я советую посетить всем жителям Тульской области. И не просто посетить, а поучаствовать. В здоровом теле — здоровый дух, — сказал губернатор.

Тина Канделаки рассказала, что на площади разместятся несколько площадок — это зоны воркаута, экстремального спорта и киберспорта. Начнется «МАТЧ! Тренировка» в 12 часов с легкоатлетического забега на 3 км.





Также Алексей Дюмин побывал на празднике «Тульское торжище». Он осмотрел интерактивные площадки, попробовал продукцию местных производителей и метал валенки.