Фото: портал правительства Тульской области

Сегодня, 8 сентября 2017 года, в Тульском кремле открылась выставка «Летописцы ратной славы России» студии военных художников им. Грекова Министерства обороны России. В эту организацию входят живописцы, графики, плакатисты и скульпторы. За годы существования Студии художниками создано около стаа панорам и диорам.

Проекты художников и скульпторов специально подготовлены к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

Центральное место выставки занимает диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе». Идея создания диорамы родилась еще в 2008 году. На макете представлен эскиз диорамы «Осада Девлет-Гиреем Тульского кремля». Поход на Тулу в июне 1552 года стал первым походом Девлета I Гирея на Русь с целью остановить казанский поход Ивана Грозного. После отбитой осады под стенами Тулы и сокрушительного поражения в битве на берегах реки Шиворонь крымско-татарская орда была полностью разгромлена русскими войсками Ивана Грозного.

На выставке представлены проекты по оформлению малых исторических городов Тульской области – Чекалина (бывший Лихвин) и Крапивны.

В городах, входивших в Большую засечную черту, появятся скульптуры и геральдика. В центре парка Крапивны разместят зону отдыха с гербом города, выполненным из бронзы. От центра парка аллеи и дорожки будут расходиться лучами к символам городов Большой засечной черты: Чекалина, Белёва, Одоева, Черни, Тулы, Венёва, Богородицка и Епифани. Вести к ним посетителей будут указатели с обозначением расстояния в километрах.

В Чекалине установят четыре скульптурные композиции в память исторических деятелей, в разные времена сыгравших важную роль в жизни города.

Среди них скульптура «Иван Грозный молится». Своим созданием город обязан царю, который в 1565 году причислил Чекалин к опричным городам.

Скульптуру Мадонны Лихвинской, которая считалась покровительницей самого маленького города России, выполнят в образе сидящей на скамейке простой русской женщины с младенцем на руках. Авторы надеются, что скульптура станет оберегом города.

Скульптуру уездного лихвинского врача Фёдора Ивановича Лисицына установят перед зданием больницы, которая была построена по его проекту и в которой он работал более 30 лет.

В Чекалине также предлагают установить памятник князю Дмитрию Пожарскому в знак благодарности за героическое противостояние польским оккупантам в 1616 году.

Правительство Тульской области и директор департамента культуры Министерства обороны РФ подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.