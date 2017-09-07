На выходных в Туле ограничат продажу алкоголя

Фото: oren.ru

В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября 2017 года, в центральной части Тулы пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города.

9 сентября 2017 года мероприятия пройдут на площади Ленина с 11.00 до 22.00, на набережной реки Упы с 12.00 до 22.00, а 10 сентября 2017 года на площади Ленина с 12.00 до 20.00.

В связи с этим будет ограничена продажа алкоголя вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Согласно закону Тульской области, продажа алкогольной продукции не допускается в местах проведения массовых мероприятий, на расстоянии менее 1000 метров от входа посетителей за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после окончания праздничного мероприятия.

Ограничения будут действовать 9 и 10 сентября 2017 года в течение всего дня.