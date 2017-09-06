Владимир Путин поздравил туляков с наступающими праздниками

Президент отметил уникальный вклад нашего региона в становление и развитие российской государственности.

С 8 по 10 сентября в Тульской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 871-й годовщине со дня основания Тулы, 240-летию Тульской губернии и 80-летию Тульской области.

Жителей региона с наступающими праздниками поздравил Президент РФ Владимир Путин. Об этом на еженедельном оперативном совещании с членами правительства Тульской области сообщил губернатор Алексей Дюмин.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил уникальный вклад региона в становление и развитие российской государственности.

В Туле праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, набережной Упы, в кремле и ЦПКиО имени П. П. Белоусова. Жителей и гостей города ожидают спортивные соревнования, мастер-классы, игры, выступления известных артистов и праздничные фейерверки. С подробной афишей можно ознакомиться в нашем сюжете.