7 сентября в Туле отметят День города «по-советски»
Праздник пройдет на площади перед Городским концертным залом.
7 сентября 2017 года на площади перед Городским концертным залом пройдет праздник «Все по-советски».
Хореографы проведут для зрителей мастер-классы по буги-вуги и рок-н-ролу. Гости праздника смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, турнире по шашкам. Для детей организаторы подготовили специальную программу «Игры нашего двора».
На площадке развернется фотовыставка «Тула советская», «Советские плакаты», «Актеры советского кино».
О жизни в советскую эпоху расскажет выставка ретровещей и книг.
Гостей ждет лотерея и продажа мороженого, пирожков и кваса по «советским» ценам.
В 18.00 на площади будут чествовать семейные пары.
Для гостей праздника творческие коллективы и исполнители исполнят песни советской эпохи.
В завершении праздника на импровизированной танцплощадке сыграют легендарные ВИА «Фанты».
Начало праздника в 17.00
Адрес: Советская, 2, возле ГКЗ.