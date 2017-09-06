7 сентября в Туле отметят День города «по-советски»

Фото из архива Myslo

Праздник пройдет на площади перед Городским концертным залом.

7 сентября 2017 года на площади перед Городским концертным залом пройдет праздник «Все по-советски».

Хореографы проведут для зрителей мастер-классы по буги-вуги и рок-н-ролу. Гости праздника смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, турнире по шашкам. Для детей организаторы подготовили специальную программу «Игры нашего двора».

На площадке развернется фотовыставка «Тула советская», «Советские плакаты», «Актеры советского кино».

О жизни в советскую эпоху расскажет выставка ретровещей и книг.

Гостей ждет лотерея и продажа мороженого, пирожков и кваса по «советским» ценам.

В 18.00 на площади будут чествовать семейные пары.

Для гостей праздника творческие коллективы и исполнители исполнят песни советской эпохи.

В завершении праздника на импровизированной танцплощадке сыграют легендарные ВИА «Фанты».

Начало праздника в 17.00

Адрес: Советская, 2, возле ГКЗ.