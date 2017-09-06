новости
новости
Регистрация
7 сентября в Туле отметят День города «по-советски»
Фото из архива Myslo

7 сентября в Туле отметят День города «по-советски»

Праздник пройдет на площади перед Городским концертным залом.

7 сентября 2017 года на площади перед Городским концертным залом пройдет праздник «Все по-советски».

Хореографы проведут для зрителей мастер-классы по буги-вуги и рок-н-ролу. Гости праздника смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, турнире по шашкам. Для детей организаторы подготовили специальную программу «Игры нашего двора».

На площадке развернется фотовыставка «Тула советская», «Советские плакаты», «Актеры советского кино».

О жизни в советскую эпоху расскажет выставка ретровещей и книг.

Гостей ждет лотерея и продажа мороженого, пирожков и кваса по «советским» ценам.
В 18.00 на площади будут чествовать семейные пары.

Для гостей праздника творческие коллективы и исполнители исполнят песни советской эпохи.

В завершении праздника на импровизированной танцплощадке сыграют легендарные ВИА «Фанты».

Начало праздника в 17.00

Адрес: Советская, 2, возле ГКЗ.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
Праздник по-советскиретровыставкамастер-классконцертпраздник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки пожаловались губернатору на некачественную работу УК
Туляки пожаловались губернатору на некачественную работу УК
В список жизненно необходимых лекарств включены еще 58
В список жизненно необходимых лекарств включены еще 58
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.